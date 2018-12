Mafia-Anschlag auf offener Straße im Herzen Wiens

Die Reihe von blutigen Abrechnungen zwischen den beiden Mafia-Gruppen aus dem montenegrinischen Kotor (siehe Karte oben), die in den vergangenen Jahren häufig in der serbischen Hauptstadt Belgrad ausgetragen wurden, soll ihren Ursprung in einem Drogenstreit haben. Wie serbische Medien Anfang des Jahres berichteten, soll einer der beiden Clans Ende 2014 rund 200 Kilogramm Kokain aus Südamerika in einer Wohnung in Valencia versteckt haben. Die Information darüber sei zu Mitgliedern des anderen Clans gekommen, die sich zum Kokain-Diebstahl entschlossen hätten. Kurz danach starteten die blutigen Abrechnungen, zuerst in Valencia, danach in Montenegro und Serbien.