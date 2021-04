Juwelier wurde für „Monk-Schmucklinie“ vergoldet

In zwei Kategorien gewonnen

Die „Jewelers of America“ vergeben jährlich für besondere Stücke eine Auszeichnung. „Eine Mitarbeiterin hat mir gesagt, wir sollen daran teilnehmen“, erzählt Schullin. „Ich hab mir nichts erwartet, denn Juweliere der ganzen Welt reichen dabei die schönsten Schmuckstücke ein. Als ich hörte, dass wir in zwei Kategorien gewonnen haben, war ich sprachlos!“