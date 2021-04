Nächste Enthüllung rund um Skandal-Bau in Lech

Gerold Schneider, ehemaliger Gemeindevertreter von Lech und Hotelier, erhob die schweren Vorwürfe in einem Brief an alle Gemeindevertreter von Lech. Auch der „Krone Vorarlberg“ liegt das Schreiben vor. Darin ist nachzulesen: „Gegen Ing. Haßler und Arch. Matt sind aktuell Prozesse beim Landesgericht Feldkirch wegen massiver Baukostenüberschreitungen und damit zusammenhängender Schadenersatzverfahren in Millionenhöhe anhängig.“