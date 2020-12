Schaufelt Lech nun weiter am Millionen-Grab?

Normalerweise brummt es zu dieser Jahreszeit in Lech. Nicht nur die Skilifte rattern an strahlend schönen Sonnentagen wie diesen, auch die Hotels sind in gewöhnlichen Jahren mit dem lauten Geschnatter internationaler Touristen erfüllt. Heuer aber ist es still in Lech. Keine Lifte, keine Touristen, kein Geld. Umso befremdlicher ist es, dass man in der Gemeinde immer noch überlegt, das neue Gemeindezentrum zu bauen: Zwei Gebäude, 40 Millionen Euro. Vor der letzten Bürgermeisterwahl mehrten sich die Stimmen, die das Projekt für den Auswuchs eines von Bürgermeister Muxel entwickelten Größenwahns hielten. Das Ergebnis war Muxels Abwahl, an seiner statt hält nun Stefan Jochum das Zepter in der Hand. Er war angetreten, um das überdimensionierte Projekt zu stoppen und komplett neu zu überdenken. Nun ist Jochum seit Monaten im Amt, das Projekt aber noch nicht gestorben. Erst gestern wurden Kräne auf der Baustelle aufgebaut, um die Höhe der geplanten Gebäude zu simulieren. „Das Interesse der Bevölkerung war erfreulich hoch. Es gab zahlreiche positive Reaktionen. Viele haben sich die Gebäude nämlich höher vorgestellt,“ berichtet Stefan Jochum. Das klingt nicht mehr nach unbedingtem Bau-Stopp.