Vodafone startet Live-Betrieb für nächste 5G-Stufe

Vodafone ist nicht der einzige Provider, der sich mit dem Thema auseinandersetzt: Die Deutsche Telekom testet „5G Standalone“ bereits seit Februar in Garching bei München, hat bisher aber noch keinen größeren Live-Betrieb in der Fläche angekündigt. Wettbewerber Telefónica Deutschland (O2) hat den Start des „reinen“ 5G-Betriebs für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Der Ausbau von „5G Standalone“ bei Vodafone betrifft alle Mobilfunk-Stationen in Deutschland im 3,5 Gigahertz-Bereich. Das sind rund 1000 Antennen in 170 Städten und Gemeinden. Die bisher verfügbaren 5G-Netze setzen nur eine abgespeckte Version des ultraschnellen Übertragungsstandards um.