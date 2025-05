Nächster Streich! Sturm schnappt sich Dänen-Juwel

Laufstark und gute Mentalität

Sportchef Michael Parensen ist begeistert: „Julius Beck ist ein hervorragend ausgebildeter Spieler, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt. Er ist extrem laufstark, verfügt über sehr gute technische Fähigkeiten und überzeugt mit seiner Mentalität. Wir sehen in Julius sehr viel Potenzial, er wird aber auch die Zeit bekommen, sich an den SK Sturm und den Fußball, den wir spielen, zu gewöhnen. Wir freuen uns, dass sich Julius für den SK Sturm entschieden hat und darauf, ihn künftig in schwarz-weiß zu sehen.“