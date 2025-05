AC Milan: Allegri kehrt nach elf Jahren zurück!

Nur Achter in der Serie A

Allegris zweite Ernennung zum Cheftrainer der Rossoneri erfolgte einen Tag nach der Trennung von seinem Vorgänger Conceição. Der Portugiese musste seinen Posten nach weniger als einem halben Jahr wieder räumen. Der Einzug in das Cupfinale (0:1 gegen Bologna) war zu wenig, um den mageren achten Platz in der Serie A auszumerzen.