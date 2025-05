EM-Aktie für Sturm – ein Steirer-Duo Thema in Wien

Der nächste Neue hat beim Meister angedockt! Wie die Krone bereits berichtet hatte, gab Sturm gestern die leihweise Verpflichtung von Tim Oermann bekannt. Der Innenverteidiger des DFB-U21-Teams hat bis 2029 einen Vertrag in Leverkusen, beim Ex-Arbeitgeber von Sturms Technischem Direktor Benjamin Schunk. Zuletzt war der 21-jährige Deutsche an Bochum verliehen, hat in der letzten Saison 29 Bundesliga-Spiele für den Absteiger gemacht. Im Frühjahr 2023 war er in Österreich aktiv, hat unter Manfred Schmid 16 Partien beim Wolfsberger AC absolviert.