Mutter geht im Spital auf diebischen Sohn (13) los

Karma hat am Donnerstagnachmittag rasch zugeschlagen, nachdem zwei Burschen im Alter von erst 13 Jahren in Wien ein E-Bike gestohlen hatten. Denn das Duo baute nur kurze Zeit später mit dem Gefährt einen Unfall und zog so die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Die Verletzungen waren so schwer, dass beide ins Spital gebracht wurden. Auch die Mutter eines der beiden mutmaßlichen Diebe reagierte auf eine Weise, dass der Bursche wenig zu lachen hatte.