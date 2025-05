72,3 Mio. Nächtigungen: So verlief Wintersaison

Tirol, Salzburg und Wien am beliebtesten

Bei den aktuellen Winterbuchungen dominierten Tirol und Salzburg das Geschehen – auf die beiden Bundesländer entfielen laut Statistik Austria 57,9 Prozent aller Nächtigungen: fast 26,4 Millionen waren es in Tirol, 15,5 Millionen in Salzburg. Mit deutlichem Abstand dahinter folgten Wien mit 8,9 Millionen Nächtigungen (plus 10,3 Prozent), die Steiermark mit 5,9 Millionen (plus 0,1 Prozent), Vorarlberg mit 4,9 Millionen (unverändert), Kärnten mit 3,6 Millionen (minus 1,9 Prozent), Oberösterreich mit 3,2 Millionen (minus 0,8 Prozent), Niederösterreich mit 2,8 Millionen (plus 2 Prozent) und das Burgenland mit 1,1 Millionen (plus 3,3 Prozent).