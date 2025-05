Formel 1: „Viena“ ist anders – auch in Barcelona

Formel-1-Fieber in Barcelona! Wer am Grand-Prix-Wochenende in der katalanischen Metropole unterwegs ist, bekommt Hochglanz und Herzblut serviert – von sündhaft teuren Luxushotels bis hin zu charmanten Geheimtipps in Streckennähe. Darunter auch das Cafe „Viena“.