Harry & William: Versöhnung bei Philips Begräbnis?

Nach dem Tod von Prinz Philip am Freitag ist Prinz Harry bereits aus den USA in Großbritannien angekommen, allerdings ohne die schwangere Meghan. Ein Palastsprecher hatte bestätigt, dass der 36-Jährige an der Beerdigung seines Großvaters am Samstag teilnehmen werde. Harrys Ankunft wurde jedenfalls mit Spannung erwartet - nicht zuletzt deshalb, weil zwischen ihm und seinem Bruder William seit dem Skandal-Interview mit Oprah Winfrey eine angespannte Stimmung herrscht. Wird der Tod von Prinz Philip vielleicht eine Versöhnung zwischen den Prinzen bringen?