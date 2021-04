Kärntens Impfstraßen werden ab sofort bewacht

Soldaten, Rettungskräfte und Polizisten

Auch beim „Krone“-Lokalaugenschein am Sonntag auf dem Klagenfurter Messegelände herrschte großer Andrang unter Aufsicht von Soldaten, Rettungskräften und Polizisten. Auch hier kamen viele Bürger ohne Impftermine vorbei. „Ich weiß, dass viele Impfstoffe aus verschiedenen Gründen nicht benötigt werden. Ich will einfach nur drankommen und warte“, sagt eine Klagenfurterin. Das Land appelliert an alle, Vernunft walten zu lassen.