Braunbär biss Kind in Rumänien in die Hand

In den rumänischen Karpaten leben etwa 5000 Braunbären. Sie stellen europaweit eine der größten Populationen. Nicht selten greifen sie Wanderer an, reißen Schafe und suchen in Mülltonnen nach Nahrung. Die Behörden warnen immer wieder davor, sich in freier Wildbahn lebenden Bären zu nähern oder sie zu füttern.