Weiterhin unbeständig: Mai endet mit Aprilwetter

Schauer lösen Sonnenschein ab

Eine Kaltfront zieht am Dienstag mit dichten Wolken und Regenschauern von Westen über Österreich. Vor dem Eintreffen der Störung gibt es in den östlichen Landesteilen, am Alpenostrand und in der Südoststeiermark noch einen sonnigen Tagesstart, bis Mittag lösen jedoch Wolken und Schauer den Sonnenschein ab. Mitunter können sich hier auch einzelne Gewitter in den Niederschlag mischen. Im Laufe des Nachmittags nimmt schließlich von Westen die Schauerneigung ab und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Die Höchstwerte betragen 14 bis 23 Grad.