Lkw-Fahrer ging mit Schläger auf Kollegen los

Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer ist am Samstagabend in Bergheim (Flachgau) mit einem Baseballschläger auf einen Kollegen losgegangen. Die beiden Männer waren auf dem Parkplatz einer Speditionsfirma in Streit geraten. Dabei griff der Mann zuerst zu einem Axtstiel und später zum Schläger.