Südoststeiermark geht in Regenmassen unter

Die Feuerwehr im Dauerstress: Am Samstagabend braute sich ein heftiges Gewitter zusammen und zog in den Nachtstunden über die Südoststeiermark her. Die Folgen waren überflutete Keller und verschlammte Straßen. Über 300 Feuerwehrleute waren vor allem in Kirchberg an der Raab und im Labilltal im Einsatz. Und die Anspannung hält weiter an: Denn für Sonntag sind nochmals starke Schauer zu erwarten.