Benkos Ex-Möbelkette: Vorsicht, Parkfalle!

Post von einem Anwalt erhält selten jemand gerne – schon gar nicht, wenn einem dieser persönlich unbekannt ist und aus einem anderen Bundesland stammt. Eine Tirolerin (Name der Redaktion bekannt) hatte vor Kurzem das zweifelhafte „Vergnügen“, ausgerechnet an einem Freitag (3. Mai) mit so einem Schreiben behelligt und einer Tat bezichtigt zu werden, die sie gar nicht begangen hat. Doch der Reihe nach.