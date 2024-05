Feuerwehrmann rettet Hund aus Wiener Donaukanal

Hund wieder bei Besitzer

Stunden später – am Sonntag in der Früh – kam es dann zum nächsten Einsatz. Wie Sprecher Lukas Schauer berichtete, war ein Feuerwehrmann gegen 8.30 Uhr mit Rettungsweste und einem Seil zu dem im Wasser strömenden Hund geschwommen, hatte den Vierbeiner geschnappt und war von seinen Kameraden wieder ans Ufer in der Leopoldstadt gezogen worden, wo das Tier seinem Besitzer übergeben wurde.