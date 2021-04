Didi Kühbauer nach Pleite: „Das ärgert mich schon“

„Das Spiel hat schon mit dem Zusammenstoß von Kara und Stojkovic nicht gut begonnen, das war bezeichnend für die Partie“, so Kühbauer in einer ersten Spielanalyse. „Es war aber nicht der Grund, warum wir in der ersten halben Stunde nicht existent waren. Es war nicht die Überzeugung da. Man kann von Überzeugung reden, man muss sie aber auch am Platz haben, das war nicht der Fall.“