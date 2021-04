Rapidler Hofmann fliegt zu Unrecht vom Platz

Nach einem Pass in den Lauf von Patson Daka kreuzt Hoffmann in der 47. Minute den Laufweg des Torjägers, woraufhin der Salzburger stürzt. In der Wiederholung kann man sehen, dass Hofmann den Ball spielt und Daka dazu noch über seinen eigenen Fuß stolpert. Rapid muss damit fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl agieren.