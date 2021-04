Darum kommt Meghan nicht zu Philips Beerdigung

Auf ärztliches Anraten wird Herzogin Meghan ihren Ehemann Prinz Harry nicht zu den Trauerfeierlichkeiten für Prinz Philip am 17. April in Windsor begleiten. Das gab der Buckingham-Palast am Samstag bekannt. „Meghan bleibt auf ärztlichen Rat hin in Kalifornien“, bestätigten auch Freunde der ehemaligen „Suits“-Darstellerin. Die Schwangerschaft sei bereits weit fortgeschritten und die 39-Jährige müsse sich schonen.