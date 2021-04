Hausbesitzer verhinderte mit Nachbarn einen Brand

Brand-Alarm am Freitagabend vor einem Wohnhaus in Adnet: Ein Komposthaufen entzündete sich durch den Funkenflug eines Räucherofens. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten der Hausbesitzer gemeinsam mit Nachbarn den brennenden Komposthaufen löschen. Und so auch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.