Südafrika-Virus verbreitete sich in Friseursalon

Behörden bitten um Hilfe

Wie die „Krone“ aus Behördenkreisen erfahren hat, dürfte sich der Betreiber des Friseursalons beim Contact Tracing jedoch „nicht sehr auskunftsfreudig“ zeigen. Auch deshalb nimmt man dort das Heft des Handelns nun selbst in die Hand. „Kunden des Friseurgeschäfts Burak in Zwettl, Neuer Markt, die in der Zeit zwischen dem 24. und 30. März im Salon waren, sind aufgerufen sich bei uns in der Bezirkshauptmannschaft zu melden. Es besteht der Verdacht, dass sie Kontakt zur infizierten Person gehabt haben“, wird appelliert.