NÖ: Südafrika-Mutation ist auf dem Vormarsch

Mehr als eine Woche war hierzulande kein neuer Fall mit der hoch ansteckenden und gefährlichen Virusvariante aus Südafrika mehr bekannt geworden. Aber alleine rund um die Osterfeiertage kamen jetzt neun Befunde dazu. Besorgniserregend sei laut den Gesundheitsbehörden vor allem der Umstand, dass die Mutation jetzt auch im nördlichsten Landesviertel wütet. Wie aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig bestätigt wird, wurden in den Bezirken Waidhofen an der Thaya und Zwettl jeweils gleich zwei Befunde und im Bezirk Horn ein Fall in Zusammenhang mit der Mutation entdeckt.