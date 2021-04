Pflege: System-Kritik schon vor Jahren geäußert

Rasche Konsequenzen zog die Betreiberfirma SeneCura nach Bekanntwerden des Falles in Sitzenberg-Reidling nicht nur mit der Auflösung der Dienstverhältnisse der beschuldigten Mitarbeiter, die zwischen 31 und 44 Jahre alt sind. Sofort wurde, wie berichtet, eine interne Untersuchungskommission unter der Leitung von Ombudsmann Günther Kräuter eingesetzt, der als Volksanwalt bis 2019 tätig war. Als solcher stellte er bereits vor sechs Jahren einen unkritischen Umgang mit Schlaf- und Beruhigungsmitteln in österreichischen Pflegeheimen fest. In einem Zeitungsbericht über eine Frau, die – wie auch in einem von der „Krone“ aufgedeckten Fall in jüngster Vergangenheit – just nach dem Aufenthalt im SeneCura-Pflegeheim Grafenwörth nicht mehr gehen konnte und im Spital medikamentös wieder eingestellt werden musste, übte Kräuter damals heftige Kritik am Pflegesystem und ortete mangelnde Personalressourcen.