Gibt es für Tara Ärger im Paradies?

Liebesfrust. In Österreich ist Tara Tabitha dank ATV-Reality-Formaten wie „Saturday Night Fever“, „Mit Hirn, Charme und Melonen“ oder „Tara & Moni“ bekannt wie ein bunter Hund. Nun will sie den deutschen Markt erobern. Denn das österreichische TV-Starlet nimmt an der RTL-Datingshow „Ex On The Beach“ teil, die TVNOW ab 15. April streamt.