Schüler fast erwürgt: Jugendamt schaltet sich ein

„Wie kann so etwas passieren?“ Unzählige Reaktionen gingen gestern bei uns in der Redaktion ein. Der Tenor war stets der gleiche – der Schock über die Zustände in der VS Geidorf in Graz sitzt tief. Wie berichtet, ist es nur dem Einschreiten der Lehrerin und couragierten Mitschülern zu verdanken, dass bei der Attacke auf einen Drittklässler während des Unterrichts nichts Schlimmeres passierte. Dabei fiel der neunjährige „Haupttäter“ schon davor mehrmals durch Gewaltausbrüche und Drohungen auf.