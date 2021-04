Mitschüler würgten Bub (9) in Schule bewusstlos

Es ist schlicht unfassbar, was sich da Ende März in der dritten Klasse einer Grazer Volksschule abgespielt haben soll: In der zweiten Stunde, während des Sachunterrichts, schlugen drei Buben wie wild auf einen Mitschüler ein und würgten ihn bis zur Bewusstlosigkeit. Die Lehrerin konnte den „Haupttäter“ bändigen - mutige Mitschüler zerrten die andern beiden vom Opfer weg. „Ich wurde erst am Nachmittag über diesen Vorfall informiert. Mein Sohn hatte Todesangst und ich konnte nicht für ihn da sein“, schüttelt die entsetzte Mutter des malträtierten Neunjährigen den Kopf.