Urteil: Impfpflicht für Kinder ist völlig legal

Laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist eine Impfpflicht kein Verstoß gegen die Menschenrechte. In Tschechien wurde in sechs Fällen Beschwerde eingelegt. Sie seien kein Verstoß gegen das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, teilte das Gericht in Straßburg am Donnerstag mit. „Die Maßnahmen können in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig angesehen werden“, so die Richter.