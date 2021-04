Schrems klagt Google wegen Android-Tracking

Der österreichische Jurist und Datenschutzaktivist Max Schrems hat in Frankreich gegen Google eine Klage wegen illegaler Verfolgung von Nutzern von Android-Handys eingebracht. Konkret geht es in der Klage um Googles Tracking-Code AAID (Android Advertising Identifier): Die versteckte ID ermögliche es Google und allen Apps auf dem Telefon, Nutzer zu verfolgen und Informationen über das Online- und Offline-Verhalten zu kombinieren. Die Verwendung dieser Tracker verlange klar die Zustimmung der Nutzer, welche Google jedoch nicht einfordere, so Schrems‘ Datenschutzorganisation „noyb/None of Your Business“ am Mittwoch.