Drei Stunden vergeblich in der Teststraße gewartet

„Sie piesacken uns Pendler seit Oktober“, sagt Andreas Auer aus Altheim. Der Prozesstechniker pendelt nach Bayern zur Arbeit. Zuerst gab es Einreisetests nach Deutschland, nun gibt es bis 11. April Ausreisetests aus dem Bezirk Braunau. Um am Osterdienstag pünktlich am Arbeitsplatz zu sein, stellte er sich am Ostermontag am Nachmittag bei der Teststraße in Altheim an. Er wartete drei Stunden vergeblich. Als die Station schloss, musste er ohne Test nach Hause gehen. Dienstagfrüh früh klappte es dann. Nun muss er morgen wieder einen Test machen. „Bis jetzt war kein Termin frei“, klagt er.