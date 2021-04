Salzburgs Luft war diesen März schlechter als 2020

Auch an den anderen verkehrsnahen Messstellen wurden vergleichsweise höhere Werte als im März 2020 gemessen, so zum Beispiel am Rudolfsplatz in der Stadt Salzburg mit plus 32 Prozent und in Salzburg an der A1 Westautobahn mit plus 17 Prozent. „Der Grund liegt darin, dass im März 2020 durch die strengen Maßnahmen des ersten Lockdowns das Verkehrsaufkommen extrem niedrig war und dadurch auch die Stickstoffdioxidwerte auf ein Rekordniveau absanken“, erklärt Alexander Kranabetter, Leiter des Referats Immissionsschutz.