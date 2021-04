In Vorarlberg wurde ein Testrekord aufgestellt

Für Sicherheits-Landesrat Christian Gantner ist die Testquote der vergangenen Woche ein Grund zur Freude: „Keine andere Region in Europa hat ein so dichtes Testprogramm und bis in beinahe alle Gemeinden verzweigtes Testangebot wie Vorarlberg. Pro 100.000 Einwohner testet im Österreich-Vergleich Vorarlberg knapp doppelt so viel wie das nächstbeste Bundesland“, führt der Landesrat aus. Vorarlberg sei aufgrund dieser Zahlen auch „Europameister im Testen“.



Ausreisebeschränkung und Gastro-Besuche

Dass das Testangebot im Land in einem so hohen Ausmaß in Anspruch genommen wurde, hat natürlich seine Gründe. So hatten bis Wochenmitte alle Leiblachtaler, die ihre Region verlassen wollten, nicht nur die Möglichkeit, sich testen zu lassen - sie mussten es sogar. Grund waren die Ausreisebeschränkungen aufgrund der beiden Cluster in Lochau und Hörbranz, in denen sich vor allem die britische Variante des Coronavirus ausbreitete.

Und nachdem sowohl Kulturevents als auch die Gastronomie österreichweit ausschließlich in Vorarlberg besucht werden können - natürlich mit Test, ist ein Spitzenwert beim Testen im Vergleich zu den anderen Bundesländern wohl auch nicht weiter verwunderlich.