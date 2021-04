Recycling wird künftig ganz neue Wege beschreiten

Problemfall bedruckte Kunststoffe

Was versteht man unter stark bedruckten Kunststoffen? Das sind Werbetafeln und Werbeaufsteller, wie sie etwa in Baumärkten und Supermärkten verwendet werden, Wahlplakate, Hochglanzbroschüren und Folder, Pflanzenetiketten zum Stecken und Hängen - und auch die Zeitungsständer, an denen „Krone“-Leser ihre Zeitung an Sonn- und Feiertagen kaufen.