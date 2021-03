Brandanschlag auf Ex: Das Protokoll der Eifersucht

Mit Springmesser bedroht

Stets wurde er getrieben von Eifersucht – auf Männer, die seiner Nadine schöne Augen machten. Vor geraumer Zeit installierte er ein Abhörgerät in der Trafik in der Nussdorfer Straße, erfuhr so vom Privatdetektiv, den die 35-Jährige beauftragt hatte. Zuvor bedrohte er sie in der Trafik mit einem Springmesser – seither war er laut seinem Juristen Manfred Arbacher-Stöger auf Bewährung. Die ihn nicht abhielt, ihr das Handy abzunehmen, blind vor Wut nach Verehrern zu suchen.