Schiri raunzt, weil Neuer das Netz geflickt hat

Manuel Neuer ist ein Tausendsassa. Was gibt es, was der Keeper der Bayern nicht kann? Netz reparieren? Auch kein Problem. Allerdings war der Schiedsrichter beim Hit gegen RB mit seiner Lösung weniger zufrieden. Die Begegnung zwischen Red Bull Leipzig und Bayern München fing deswegen mit fünf Minuten Verspätung an. Oben im Video sehen Sie, was Bayern-Trainer Hansi Flick dazu sagte.