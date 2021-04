Vier Kunstschaffende lassen ihre Ideen zirkulieren

Verzweigung von Beziehungen

Lehmann selbst widmet sich seit 15 Jahren der Kreidezeichnung als Hauptbestandteil ihres künstlerischen Schaffens. In den letzten Jahren beschäftigte sie sich mit der Verzweigung von Beziehungen und kam so auch auf das Ausstellungskonzept der „Zirkulationen“ genannten neuen Schau in der Galerie Die Kunstschaffenden im Linzer Ursulinenhof. Zu sehen vom 6. bis 28. April, die Künstler sind immer wieder in der Galerie anwesend.