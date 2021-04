Toter (19) in Wohnung entdeckt: Festnahme in Wien

Fremdverschulden nicht auszuschließen

Am Donnerstag wollte der 24-Jährige jedoch, dass der 19-Jährige die Wohnung verließ, gab er in der Einvernahme weiters an. Da der 19-Jährige dieser Aufforderung nicht nachgekommen sei und sich kaum gerührt habe, „schlug ihn der Wohnungsmieter mehrmals gegen den Kopf“, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Auch auf die Schläge habe der 19-Jährige kaum reagiert. Am Freitag vertraute sich der 24-Jährige schließlich dem Sozialarbeiter an.