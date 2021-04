19-Jährigen tot in Wohnung gefunden

In einer Wohnung im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus ist am Karfreitag ein 19-Jähriger tot aufgefunden worden. Laut Polizeisprecherin Barbara Gass hatte der Inhaber des Appartements im Bereich der Hütteldorfer Straße einem Streetworker erzählt, dass er den 19-Jährigen, dem er einen Schlafplatz angeboten hatte, leblos in seiner Wohnung liegend entdeckt hatte.