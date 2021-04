Paar sucht Kellner & Co für 2. Lokal in Seeboden

Im italienischen Stil wollen die beiden Oberkärntner ihr zweites Lokal in der Hauptstraße 84 in Seeboden am Millstätter See eröffnen: „Schon bei der Besichtigung waren wir uns einig, dass wir hier unser None’s 2.0 betreiben werden. Es ist ein Kellerlokal, das Ambiente passt einfach perfekt“, freuen sich die beiden, die seit Oktober 2020 in Gmünd gemeinsam einen Abholservice führen.