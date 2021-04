Geburtstagskind feierte in Linz Corona-Party

Auch Feier in Walding von Polizei beendet

Ein ähnliches Bild bot sich in Walding im Bezirk Urfahr-Umgebung, wo 13 Leute aus elf Haushalten feierten. Auch hier wurde die Polizei Samstagabend durch eine anonyme Anzeige auf die Geburtstagsparty in einer Gartenlaube aufmerksam.