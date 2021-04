Gerettete Osterlämmchen: Glück auf Gut Aiderbichl

Oster-Ausflüge nach Gut Aiderbichl möglich

Jetzt wird es schon richtig keck, schaut neugierig aus der Box, lugt zu Pony „Finn“ in die Nachbarbox und springt freudig auf, wenn Eva zur nächsten Fütterung kommt. Die Beziehung ist eng. In einem jämmerlichen Zustand Hilfe zu bekommen, das verbindet. Ein so lautes, kräftiges „Mähhh!“ traut man dem kleinen Osterstar zuerst gar nicht zu. Tiere sind hier unter Tieren: Blöken vermischt sich mit Wiehern, Grunzen und Quieken