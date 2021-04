Lawinenabgang in Tirol: „Nur 5 Prozent überleben“

Das Osterwunder von Tirol trägt den Namen „Barik“. So heißt der Lawinensuchhund von Bergretter Philipp Falkner aus Längenfeld, der am Freitag nach über fünf Stunden einen Verschütteten lebend (!) in einer Lawine am Fahrweg zur Amberger Hütte fand. Der Rodler (65) aus Hall wurde schwer unterkühlt in die Klinik geflogen.