Reininghaus: Der neue Stadtteil wächst rasant

Doch aus all dem wurde bekanntlich nichts. 2004 verkaufte die Brauunion die Reininghausgründe an die Firma Asset One des Wiener PR-Beraters Ernst Scholdan. Er könne sich noch genau daran erinnern, als der zum ersten Mal einen Termin bei ihm hatte, sagt Nagl: „Er hat gleich einen Film gezeigt.“ Scholdan wusste die Vision von einem modernen Stadtteil gut in Szene zu setzen - er hatte aber zu wenig finanzielles Durchhaltevermögen.