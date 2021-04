Ländle-Girls mit zwei Siegen und einer Medaille

Gleich zwei (Heim)-Siege durften Vorarlbergs Speed-Damen am Freitag am Grasjoch in der Silvretta Montafon feiern. Bei den österreichischen Super-G.-Meisterschaften der Juniorinnen setzte sich die Sibratsgfällerin Vanessa Nußbaumer durch, beim zweiten Rennen - einem FIS-Super-G - gewann die Tschaggunser Emily Schöpf. Medaille gab es am Ende aber nur eine - und zwar für eine ganz andere Läuferin!