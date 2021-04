„Liebe Oma, wo genau liegst du?“

Name auf gleich zwei Gräbern

Immer wieder stattet er ihrem Grab in Oberwart einen Besuch ab, so wie jetzt vor dem langen Osterwochenende. Doch der Handwerker und Musiker ist verzweifelt. „Ich weiß nicht genau, in welchem Grab meine Oma liegt“, sagt er. Ihr Name, Julia Valant, ist auf zwei Ruhestätten vermerkt. In einer davon wurde auch eine Tante beerdigt.