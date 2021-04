Salzburgerin droht Abschalten des Stroms

„Laut der Abrechnung habe ich im Sommer am meisten geheizt – wer bitte macht denn so was“, fragt sich Edhofer-Roither. Sie wohnt in einer Zweizimmer-Wohnung im Salzburger Stadtteil Maxglan. Die Psychologin beschwerte sich sofort nach Erhalt der Rechnung bei der Salzburg AG. Mitarbeiter des Unternehmens kamen mehrere Male zu ihr nach Hause, wollten aber keine Fehler am Strom- und Heizungszähler entdeckt haben. „Mir wurde auch mit dem Abschalten vom Strom gedroht“, sagt Edhofer-Roither. Sie einigte sich mit der Salzburg AG mittlerweile auf eine Ratenzahlung. „Es ist eine Frechheit – man ist einfach nur machtlos.“