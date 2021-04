Herkunftskennzeichnung im Lokal? Koalition uneins

Die ÖVP sprach bisher immer davon, dass in der Gastronomie eine Freiwilligkeit bei den Angaben herrschen sollte. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte am Donnerstag, dass eine Kennzeichnung in der Gastronomie im Regierungsprogramm bewusst als freiwillige Maßnahme vereinbart worden war. In einigen Passagen im Regierungsprogramm ist von einer Freiwilligkeit die Rede. Für den Rest des Vorhabens kam von Köstinger Lob für das Vorhaben des Grünen. Bereits beim ersten Verordnungsentwurf im Jänner gab es Verwirrung darüber, für wen die Herkunftskennzeichnung nun verpflichtend gelten soll.