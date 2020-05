EU will 50 Prozent weniger Pestizide bis 2030

„Vom Hof auf den Tisch“

In der „Farm to Fork“-Strategie beschäftigt sich die EU-Kommission, wie Lebensmittel in Zukunft in der EU „vom Hof auf den Tisch“ kommen und die Versorgung sichergestellt werden soll. „Die Corona-Krise hat gezeigt, wie verletzlich wir alle sind und wie wichtig es ist, die Balance zwischen dem menschlichen Handeln und der Natur wiederherzustellen“, sagte der für Klimaschutz zuständige EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans bei der Präsentation. „Klimawandel und der Verlust von Biodiversität sind eine deutliche und unmittelbare Gefahr für die Menschheit“, warnte er.